"Eu penso que se houver essa ideia é uma boa ideia, em homenagem à transparência", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no fim de uma iniciativa no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

Interrogado sobre a exoneração do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, constituído arguido no âmbito do processo "Tempestade Perfeita", que levou a buscas no Ministério da Defesa, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas não quis comentar esta saída do Governo.

No entanto, a propósito deste caso, referiu que lhe "pareceu perceber que há intenção do Ministério da Defesa de solicitar ou determinar a instauração de uma auditoria às indústrias de Defesa, à sua gestão financeira, às suas contas".

"Nomeadamente nos últimos anos, desde 2020, que penso ter sido o ano a que se reportam as últimas contas conhecidas", especificou, manifestando o seu apoio a uma auditoria com este âmbito.

IEL // SF

Lusa/Fim