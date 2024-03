Numa declaração ao país na véspera das eleições legislativas, Marcelo Rebelo de Sousa apontou a preocupação com "a urgência de acelerar a recuperação da economia", numa altura em que se sentem os efeitos da situação de tensão a nível internacional, lembrando as guerras na Ucrânia e em Gaza, as subidas de preços, os custos dos juros e alguns problemas sociais.

"Em tempos assim, em que as guerras vieram relançar guerras económicas e comerciais que esperávamos ultrapassadas pelo fim da pandemia, é nesses tempos que importa mais votar" disse o Presidente.

