"Vou falar com o presidente do Ruanda, Paul Kagame, para lhe dizer isto: já que ele quer comportar-se como Adolf Hitler, tendo objetivos expansionistas (na RD Congo), prometo-lhe que acabará como Adolf Hitler", declarou Félix Tshisekedi, perante aplausos da multidão, durante uma reunião em Bukavu, capital do Kivu do Sul.

Juntamente com o Kivu do Norte e Ituri, o Kivu do Sul é uma das províncias orientais da RD Congo atormentadas há quase 30 anos pela violência de grupos armados, muitos são heranças das guerras que ensanguentaram a região nas décadas de 1990 e 2000.

As relações com o vizinho Ruanda têm sido muito tensas desde este período e voltaram a ter um pico de tensão durante dois anos, com o ressurgimento no Kivu do Norte do grupo rebelde M23 ("Movimento 23 de Março") que, apoiado por Kigali, segundo numerosas fontes, tomou conta de grande parte da província.

"Quando assumi o poder como presidente deste país", disse Félix Tshisekedi, "propus um plano para viver em paz com os vizinhos, mas o problema é que os nossos vizinhos têm olhos maiores que a barriga e este é o caso do meu colega Paul Kagame", afirmou o Presidente da RD Congo.

Em numerosas ocasiões, Félix Tshisekedi denunciou a "agressão" ruandesa "sob a capa do M23", acusando o Ruanda, que descreveu há alguns meses como um "vizinho horrível", de querer monopolizar a riqueza, a mineração em particular, do Leste do Congo.

"Mas, desta vez, (Paul Kagame) conheceu um filho do país determinado a proteger o seu país contra todos os tipos de agressões estrangeiras", lançou Félix Tshisekedi, cujas declarações em francês foram traduzidas para o suaíli (língua falada no leste da RD Congo e em vários países do Leste), perante milhares de pessoas reunidas na Praça da Independência, em Bukavu.

No poder desde janeiro de 2019, Félix Tshisekedi tenta um segundo mandato nas eleições marcadas para 20 de dezembro na RD Congo e aumenta as suas viagens pelo país. Depois do Kivu do Sul, ele deverá viajar, ainda neste fim de semana, para Goma, capital da província de Kivu do Norte.

