Segundo a mesma fonte, a visita deverá ter início em 08 de outubro e realiza-se na sequência de um convite feito pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Em janeiro, Umaro Sissoco Embaló já tinha mantido encontros em Portugal com Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro, António Costa, mas as reuniões não foram oficiais porque decorria um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça.