Presidente da Duma culpa NATO, EUA e Ucrânia pela morte de Navalny

O presidente da câmara baixa do Parlamento russo [Duma], Vyacheslav Volodin, culpou hoje os líderes da NATO, Estados Unidos, Ucrânia, Reino Unido e Alemanha pela morte do opositor Alexei Navalny numa prisão russa no Ártico.