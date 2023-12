"Passamos a última noite a discutir e a receber 'feedback' e isso colocou-nos numa posição para redigir um novo texto, que inclui todos os elementos de que precisamos para um plano compreensivo até 2030", afirmou o embaixador Majid Al Suwaidi e diretor-geral da 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28).

Numa conferência de imprensa de atualização sobre as negociações finais, que deveriam terminar hoje, o responsável disse que o novo texto está a ser trabalhado com base nas linhas apresentadas durante a noite pelos países, depois de conhecer o rascunho divulgado ao final da tarde.

"O texto que divulgámos foi um ponto de partida para a discussão. É completamente normal para um processo assente no consenso. Sabíamos que as opiniões eram polarizadas, mas não sabíamos quais eram as linhas vermelhas dos países", acrescentou.

*** Mariana Caeiro, enviada da agência Lusa ***

MCA // SB

Lusa/Fim