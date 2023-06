"As exigências e as celeridades processuais no tratamento das informações e dados eleitorais, com particular evidência, para fins de divulgação de resultados das eleições é uma etapa reforma e modernização da administração eleitoral", afirmou M'Pabi Cabi.

M'Pabi Cabi falava antes da divulgação dos resultados das legislativas de domingo, que a coligação da Plataforma da Aliança Inclusiva -- Terra Ranka, venceu hoje com maioria, ao conseguir eleger 54 dos 102 deputados da Assembleia Nacional Popular.

O presidente da Comissão Nacional de Eleições considerou também que aquela reforma requer "vontade política das autoridades públicas do país, mormente o Governo, para adoção de novas ferramentas tecnológicas e de informação e comunicação".

"A implementação dessas tecnologias de informação e comunicação permite num período recorde de menos de 24 horas, a transmissão de resultados das eleições, de forma eficiente e eficaz e sem grande agitação e inquietude na esfera sociedade guineense", sublinhou.

M'Pabi Cabi pediu também à sociedade guineenses para "não se deixarem manipular por interesses inconfessos", salientando que os funcionários da Comissão Nacional de Eleições "são pessoas de bem, responsáveis, íntegros, que já deram provas reiteradas da sua idoneidade e alto grau de profissionalismo".

O presidente da CNE destacou também o "brio profissional" das forças de segurança e a "forma isenta, imparcial e objetiva como os órgãos de comunicação social acompanharam o processo".

M'Pabi Cabi agradeceu à "população guineenses" pela forma como "brindou de forma cívica e ordeira" a "festa da democracia".

MSE // JPS

Lusa/Fim