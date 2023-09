"Apelo veementemente aos Estados-membros para que cheguem a um acordo sobre a regulação da crise na reunião de hoje dos ministros do Interior", declarou Ursula Von der Leyen.

"Temos de terminar agora o trabalho. Temos de garantir a implementação adequada do Pacto", acrescentou a presidente da CE em Split, na Croácia, onde participa numa reunião do Partido Popular Europeu.

Proposto pela Comissão Europeia em 2020, o novo Pacto sobre Migração e Asilo visa criar um processo de migração e asilo mais justo, mais eficiente e mais sustentável para a União Europeia, com ênfase na solidariedade e na partilha de responsabilidades entre os Estados-membros.

No entanto, as negociações têm sido lentas no meio de divisões profundas dentro do bloco sobre como proceder, com forte oposição da Hungria e da Polónia.

Os ministros do Interior da UE estão reunidos hoje para discutir a migração no Conselho dos Assuntos Internos, em Bruxelas.

A Espanha, que preside a UE neste semestre, apresentará um relatório sobre o andamento das negociações sobre o pacto.

Fontes diplomáticas indicaram que, apesar dos progressos alcançados em junho, quando os países conseguiram fechar dois elementos importantes do Pacto [o Regulamento sobre Procedimentos de Asilo e o Regulamento de Gestão da Migração], aguarda-se agora chegar a um acordo sobre o último tema, o Regulamento de Gestão de Crises, que será aplicado, por exemplo, em casos de grandes ondas migratórias.

