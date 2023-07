Presidente da AGIF revela "ignorância incompreensível" sobre o trabalho dos bombeiros

A Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários (APBV) repudiou hoje as declarações do presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) no parlamento, considerando estar em causa uma "ignorância incompreensível" sobre o trabalho dos bombeiros.