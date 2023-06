Citado pela agência noticiosa oficial Xinhua, o Presidente da China exortou a que se trabalhe com "coragem, determinação e perseverança", no sentido de "consolidar a barreira verde que se estende ao longo de milhares de quilómetros" no norte do país.

Xi Jinping, que fez estas declarações na localidade de Bayannur, na fronteira com a Mongólia, destacou que o pasto nos prados da região tem sido "excessivo" e que "algo deve ser feito para reabilitar as pastagens".

O líder chinês também lembrou que a "China é um dos países onde o fenómeno da desertificação é mais grave" e que os "problemas de desertificação se registam em áreas economicamente subdesenvolvidas".

"As catástrofes do sistema ecológico causadas pela desertificação, os perigos das tempestades de areia e da erosão dos solos limitaram o desenvolvimento económico e social do norte da China", disse Xi, acrescentando, no entanto, que o controlo da desertificação no país "mostra uma tendência positiva".

Xi culpou as "condições anormais geradas por alterações climáticas" pelas tempestades de areia que atingiram a China com "mais frequência" nos últimos dois anos.

Em abril passado, tempestades de areia originárias de partes do deserto de Gobi, situado no norte da China e no sul da Mongólia, varreram o norte do país, afetando mais de 400 milhões de pessoas e uma área com 2,29 milhões de quilómetros quadrados.

Citado pela imprensa local, o meteorologista Zhang Mingying explicou que a intensidade desses eventos se deve à falta de chuva e ausência de cobertura de neve no norte da China durante o inverno e início da primavera, o que facilita que o vento arraste a areia acumulada e o pó em suspensão.

JPI // EA

Lusa/Fim