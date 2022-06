O Presidente considerou que a "teimosia e perigo" da corrupção não pode ser subestimada, de acordo com declarações relatadas pela CCTV durante uma sessão de estudo do Politburo do Comité Central do Partido Comunista.

Xi apelou à "tolerância zero" em relação à corrupção e exortou os altos funcionários do governo a manterem-se a si próprios e às suas famílias "sob controlo".

Também apelou aos escalões superiores para aderirem a uma relação "moderada e limpa" entre o governo e a comunidade empresarial.

Estas declarações contrastam com o estado de espírito otimista do órgão executivo do partido no poder na China, que na sexta-feira descreveu as operações da sua rede de instituições financeiras anti-corrupção como um sucesso, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

"As investigações da Comissão Central de Controlo Disciplinar ajudaram a reforçar a liderança do partido sobre o setor financeiro e evitaram riscos" para salvar um ambiente cujo volume de negócios atingiu 55 mil milhões de euros, de acordo com o Politburo.

