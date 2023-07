"Eles estão a pedir para ir mais para o oeste (...) para Varsóvia, Rzeszów", já na Polónia, disse ironicamente Lukashenko ao presidente russo, que esboçou um leve sorriso, segundo a agência AFP.

No entanto, o presidente bielorrusso garantiu que Minsk estava a controlar a situação.

"Mas claro, que os mantenho no centro da Bielorrússia, como havíamos combinado", acrescentou, dirigindo-se a Vladmir Putin.

O Presidente russo encontrou-se hoje com Alexander Lukashenko, pela primeira vez desde que o aliado próximo de Moscovo ajudou a intermediar o fim da rebelião do grupo Wagner no mês passado, mostraram imagens divulgadas por Minsk.

Um vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do presidente bielorrusso mostra os dois líderes a chegar juntos a um palácio em São Petersburgo, na Rússia.

