Segundo uma nota dos serviços de imprensa da presidência, a visita de dois dias, na quarta-feira e quinta-feira, inicia-se com encontros com o Presidente Sergio Mattarela e a Primeira Ministra Giorgia Meloni, no primeiro dia, a fim de reforçar as relações bilaterais.

Na quinta-feira, João Lourenço participa num fórum de negócios "a ser animado por empresários angolanos e italianos".

Segundo a nota de imprensa, "está previsto que o Chefe de Estado angolano conceda audiências a vários empresários, muitos deles com importante presença no mercado angolano".

RCR // rbf

Lusa/fim