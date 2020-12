João Lourenço, que discursava na abertura de uma reunião com as chefias militares do país, no quartel general do exército angolano, que hoje completou 29 anos de existência, garantiu que apesar de a economia ser uma prioridade na agenda do Estado, continuará a ser prestada atenção à necessidade de manter as forças de defesa e segurança com elevada capacidade de resposta "a todas as potenciais ameaças internas e externas que possam pôr em perigo a segurança nacional".

O chefe de Estado angolano frisou que as forças de defesa e segurança são imprescindíveis à sobrevivência de qualquer Estado, contudo, representam sempre uma despesa considerável ao orçamento de qualquer país.