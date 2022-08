O general Jorge Manuel dos Santos "Sukissa", Comandante da Marinha de Guerra Angolana, morreu no domingo, vítima de doença.

"Diante da perda de tão ilustre filho da Pátria e nesta hora de luto e dor, o Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, inclina-se perante a sua memória e apresenta à família enlutada e às Forças Armadas Angolanas as mais sentidas condolências", lê-se na nota enviada pelos serviços de imprensa da presidência angolana.

A mesma nota destaca o "legado valioso" do general Sukissa que deve inspirara as novas gerações de militares e dos cidadãos em geral, "na perspetiva da disposição para a defesa abnegada do país e da contribuição para a sua estabilidade e desenvolvimento".

Assinala ainda que o General "Sukissa", se comprometeu desde cedo com a causa da defesa da independência, da soberania e da integridade territorial do país, desempenhando diversas funções de comando, direção e chefia, "com brio, dedicação e patriotismo invulgar que lhe granjearam o respeito e admiração da classe castrense e do povo angolano".

