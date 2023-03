Numa mensagem de felicitação hoje divulgada, João Lourenço diz ter a convicção de que Xi Jinping prosseguirá as políticas que fazem da China "um protagonista fundamental na edificação de um mundo de paz e segurança, em que vigore um equilíbrio geoestratégico capaz de garantir a estabilidade global e a interação de todas as nações (...), em benefício da salvaguarda dos diferentes interesses dos povos e nações do mundo".

"Expresso-lhe, nesta ocasião, a nossa certeza de que as relações de cooperação entre a República de Angola e a República Popular da China continuarão a estreitar-se e a gerar fatores de desenvolvimento capazes de criar vantagens e benefícios recíprocos significativos", escreve o Presidente angolano.

Xi Jinping obteve, na sexta-feira, um terceiro mandato como chefe de Estado, tendo sido nomeado sem nenhum voto contra dos quase três mil delegados da Assembleia Popular Nacional (APN), o órgão máximo legislativo da China.

Hoje, no encerramento da sessão anual da APN, Xi Jinping reclamou um papel maior para a China na resolução de questões internacionais, após Pequim ter sediado negociações que culminaram num acordo entre Arábia Saudita e Irão para restabelecer relações diplomáticas.

A China deve "participar ativamente na reforma e construção do sistema de governação global" e ainda promover "iniciativas de segurança global", disse.

SO (JPI) // SB

Lusa/Fim