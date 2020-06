"Nesta data de especial relevância, quero destacar as vitórias conseguidas por Moçambique no plano político, económico, social e no da segurança, e exprimir o meu desejo de que as grandes aspirações do povo moçambicano ao progresso, à paz, à estabilidade, ao desenvolvimento e ao bem-estar, se concretizem na base de um amplo entendimento entre todas as forças vivas moçambicanas", disse João Lourenço numa mensagem enviada ao seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.

O chefe de Estado angolano manifestou também a vontade de "continuar a trabalhar" com o Presidente da República de Moçambique "no aprofundamento contínuo dos laços históricos de amizade e de cooperação existentes entre os dois povos e países".