Na mensagem dirigida a Recep Tayyip Erdogan, o chefe de Estado angolano sublinhou que a reeleição é a "reafirmação da confiança" do povo turco no "profundo alcance das políticas" que têm sido realizadas "com êxitos visíveis, direcionadas para a construção e consolidação de uma nação turca próspera e desenvolvida".

O Presidente angolano exprimiu igualmente o desejo de ver os dois governos "empenhados no contínuo aprofundamento das relações bilaterais" no próximo mandato do homólogo turco.

Erdogan conseguiu no domingo 52,1% dos votos, vencendo o social-democrata Kemal Kiliçdaroglu, que obteve 47,9% na segunda volta das eleições presidenciais turcas de domingo, após terem sido contados 99,5% dos votos, segundo a Comissão Eleitoral local.

Perante os apoiantes, o chefe de Estado, que está há 20 anos no poder, garantiu que vai cumprir "todas as promessas feitas ao povo" e salientou que cada eleição é "um renascimento".

"A nossa nação confiou-nos a responsabilidade de governar o país nos próximos cinco anos", afirmou Erdogan, em frente à sua residência em Istambul, perante uma multidão entusiasmada.

Por seu lado, o opositor Kemal Kiliçdaroglu expressou tristeza pelo futuro da Turquia.

"Estou profundamente triste com as dificuldades que o país enfrenta", disse o candidato derrotado e líder do principal partido da oposição da Turquia, falando na sede do seu partido, em Ancara, após a reeleição de Erdogan.

