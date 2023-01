Numa nota da Casa Civil do Presidente da República, hoje divulgada, João Lourenço dirigiu-se ao homólogo cubano, Miguel Mario Dias-Canel Bermúdez, para, em seu nome e do executivo, "felicitar o povo, o Governo cubano" e o chefe de Estado "pela celebração de mais um aniversário da Revolução Cubana".

"Na intenção de continuarmos a dinamizar os laços históricos de amizade e cooperação existentes entre Angola e Cuba, manifesto-lhe o nosso interesse em identificarmos áreas de colaboração recíproca, em que podemos agir de forma complementar, em benefício do progresso e do desenvolvimento dos nosso respetivos povos e países", lê-se na nota.

João Lourenço mostrou-se ainda solidário "para com o povo cubano, que ao longo de décadas se vem mostrando resiliente em defesa da sua identidade e princípios".

A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Baptista de Cuba no dia 01 de janeiro de 1959 pelo Movimento 26 de Julho liderado pelo guerrilheiro revolucionário Fidel Castro.

