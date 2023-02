O encontro no Palácio Presidencial aconteceu por volta das 11:00, depois de os monarcas espanhóis depositarem uma coroa de flores no memorial dedicado a António Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola após a independência em 1975.

Os reis foram recebidos com honras militares e 21 salvas de canhão pelo Presidente João Lourenço e pela primeira-dama, Ana Dias Lourenço, com quem trocaram impressões sobre uma visita histórica, tratando-se da primeira vez que um rei espanhol pisa território angolano, reporta a agência espanhola Efe.

Os dois chefes de Estado tiveram depois um encontro privado, em que analisaram a relação bilateral, enquanto as primeiras-damas se encontraram com mulheres líderes da sociedade civil do país africano para falar sobre educação.

Segue-se uma troca de condecorações, na presença do ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, que acompanha os reis na sua primeira visita de alto nível à África subsaariana.

O monarca espanhol vai entregar ao mandatário angolano e sua esposa o Colar e Grande Cruz da Ordem de Mérito Civil, respetivamente, recebendo por seu turno o Grande Colar da Ordem de Agostinho Neto.

Após o almoço oficial, servido no Palácio Presidencial, o casal real vai assistir, na sede do Banco Económico, a uma apresentação da Universidade Internacional do Cuanza, inaugurada em outubro de 2021, na cidade do Cuíto (província do Bié, centro), promovida pela Fundação Universitária Iberoamericana (Funiber).

Trata-se do primeiro centro de ensino superior ibérofono, que visa estreitar os vínculos entre os países de língua portuguesa e espanhola.

No mesmo local vai ser inaugurada a exposição do pintor catalão Joan Miró, organizada pela Funiber com o título "O cântico do Sol e as maravilhas acrostáticas".

A visita do Rei de Espanha a Angola é a primeira de um chefe de Estado europeu depois de João Lourenço iniciar o seu segundo e último mandato no passado dia 15 de setembro.

No inicio de março, será a vez de o Presidente francês, Emmanuel Mácron, visitar o país, que recebeu no mês passado as visitas dos chefes da diplomacia chinesa, Qi Gang, e russa, Serguei Lavrov.

O Governo espanhol quer reforçar a sua relação com Angola face às oportunidades de negócio para as empresas espanholas que oferece o plano de modernização económica do executivo angolano, que inclui a construção de estradas, hospitais, parques solares e eólicos e a compra de material de defesa.

RCR // VM

Lusa/Fim