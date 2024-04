Richard Benyon, ministro de Estado britânico para a área Climática, Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural, disse, no final do encontro que manteve com João Lourenço, que o Reino Unido deseja que as relações bilaterais com Angola se consolidem e saudou os esforços do chefe de Estado angolano para o fim do conflito armado na República Democrática do Congo (RDCongo).

Referindo a sua visita recente à RDCongo, Benyon afirmou que fez questão de transmitir a João Lourenço o agradecimento "pela sua liderança e sentido de Estado, no sentido de fazer com que esta guerra acabe e para [que aquele país siga] para um caminho de paz".

O enviado de Rishi Sunak acrescentou que transmitiu a João Lourenço que o Reino Unido vai trabalhar muito próximo de Angola no projeto do Corredor do Lobito.

Por outro lado, referiu "o orgulho" de ter Organizações Não-Governamentais, nomeadamente a The Halo Trust, a apoiar o programa de desminagem de Angola, para que esta se torne no primeiro país do mundo livre de minas.

João Lourenço recebeu também hoje, num encontro separado, o enviado especial do Presidente do Quénia, William Ruto, com quem falou sobre o processo de paz no Sudão do Sul.

Em declarações à imprensa, no final da audiência, Charles Keter disse que veio a Angola acompanhado do enviado especial do Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayardit, para dar conta dos esforços relacionados com o processo de paz neste país.

Segundo Keter, a questão começará a ser discutida na próxima semana, no Quénia, lembrando que está em implementação o acordo revitalizado de paz, de 2018, que termina no final deste ano.

O Presidente do Sudão Sul, Salva Kiir Mayardit, solicitou ao seu homólogo do Quénia para liderar o processo negocial entre o Governo de coligação e todas as forças que o integram, assim como com todas as outras que não são signatárias deste acordo.

Salva Kiir Mayardit realizou em março uma visita de trabalho de 48 horas a Angola, a convite do Presidente angolano, João Lourenço.

Angola e o Sudão do Sul mantêm relações de amizade e cooperação, sendo ambos os países membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

