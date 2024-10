"A História também se lembrará do dia 07 de outubro como um dia negro para os palestinianos por causa do conflito que o Hamas iniciou nesse dia", disse Biden, num comunicado hoje divulgado.

O Presidente norte-americano assegurou que está "totalmente empenhado com a segurança de Israel", acrescentando que "demasiados civis palestinianos" estão a sofrer ao longo deste ano.

Com este comunicado, Biden associou-se a vários líderes ocidentais, que, um ano depois do início do conflito no Médio Oriente, reiteraram hoje o repúdio dos ataques cometidos pelo Hamas em Israel, repetindo o seu apego à paz.

O ataque de 07 de outubro de 2023 apanhou Israel de surpresa num feriado religioso judaico e levou à morte de 1.205 pessoas, seguindo-se uma devastadora guerra israelita na Faixa de Gaza, que fez quase 42.000 mortos, e a abertura de outra frente no Líbano, em meados de setembro.

