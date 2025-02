"As eleições são a pedra angular da nossa democracia e sem eleições livres, iguais e secretas não há democracia. É por isso que vos peço que façam uso do vosso direito de voto, que vão votar, que contribuam para decidir o futuro do nosso país e que votem com a consciência de que o vosso voto pode ser decisivo", afirmou o Presidente alemão aos jornalistas, depois de ter depositado o seu voto numa assembleia de voto em Berlim, pouco depois das 07:30 em Lisboa.

Steinmeier referiu-se também ao curto período de preparação destas eleições para o Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão, devido à sua dissolução antecipada, "pelo que foi um esforço enorme", acrescentou.

Steinmeier, que se dirigiu à sua secção de voto na escola Erich Kästner, na capital, acompanhado pela sua mulher, Elke Büdenbender, agradeceu à chefe da comissão eleitoral, Ruth Brand, e aos responsáveis eleitorais dos Estados federados e respetivos funcionários, bem como aos 675.000 voluntários, "sem os quais estas eleições não poderiam ter lugar", afirmou.

Por seu lado, Ruth Brand agradeceu também aos muitos voluntários no terreno "que hoje estão a fazer um trabalho árduo e de qualidade", bem como aos muitos funcionários, especialmente nos municípios, que tornaram possível "preparar tão bem as eleições".

"Desejo a todos nós um processo eleitoral tranquilo", disse, acrescentando: "Penso que as eleições de hoje vão correr bem e desejo a todos nós um ótimo dia de eleições".

As assembleias de voto abriram às 07:00 TMG, mesma hora em Lisboa, para cerca de 59,2 milhões de alemães com direito de voto, incluindo 2,3 milhões de jovens que podem votar pela primeira vez.

O eleitorado escolherá os 630 deputados do Bundestag de um total de 4.506 candidatos de 29 partidos.

O bloco conservador da União Democrata-Cristã (CDU) e do seu partido irmão bávaro, a União Social Cristã (CSU), com Friedrich Merz como candidato a chanceler, lidera as sondagens com cerca de 30% dos votos há meses.

Segue-se a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, que com 21% mais do que duplicaria os seus resultados de 2021, os sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz com 15%, os Verdes com 12,5%-13% e A Esquerda com 7% ou 7,5%, sendo que a questão é saber se os liberais e a aliança populista de esquerda Sahra Wagenknecht (BSW) conseguirão ultrapassar a barreira dos 5% para aceder ao Bundestag.

MC // ACL

Lusa/Fim