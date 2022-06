"O Conselho Europeu teve uma discussão estratégica sobre as relações da UE com os seus parceiros na Europa, incluindo a proposta de lançar uma CPE", na presidência rotativa da República Checa do Conselho da UE, de 01 de julho a 31 de dezembro, segundo as conclusões do segundo dia da reunião dos líderes da UE.

"Tencionamos definir mais tarde o seu âmbito específico", disse, em conferência de imprensa, no final da cimeira da UE, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, acrescentando que a reunião terá lugar "depois do verão".

O objetivo da CPE é "oferecer uma plataforma de coordenação política para os países europeus em todo o continente", fomentando "o diálogo político e a cooperação para abordar questões de interesse comum de modo a reforçar a segurança, estabilidade e prosperidade do continente europeu".

Os líderes da UE reuniram-se quinta-feira e hoje em Bruxelas num Conselho Europeu dominado pela concessão do estatuto de país candidato à Ucrânia e Moldova.

