A sexta edição dos prémios Quirino vai decorrer em San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Espanha, e "Ice Merchants", uma animação de João Gonzalez que foi candidata aos Óscares, é o que soma mais nomeações, em quatro categorias.

O filme, sobre laços familiares e perda, está indicado para melhor curta-metragem de animação, desenvolvimento visual, desenho de animação e desenho de som e música original.

Além de "Ice Merchants", há outros três filmes portugueses candidatos aos Prémios Quirino e que se encontram entre os mais nomeados, estando em maioria em algumas categorias.

São eles a longa-metragem "Nayola", de José Miguel Ribeiro, e as curtas-metragens "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, e "Garrano", de David Doutel e Vasco Sá.

"Nayola", filme de José Miguel Ribeiro sobre o impacto da guerra civil de Angola em três gerações de mulheres, está indicado para melhor longa-metragem de animação e para o Quirino de melhor desenvolvimento visual.

"O homem do lixo", de Laura Gonçalves, surge em três categorias: melhor curta-metragem, melhor desenho de animação e melhor desenho de som e música original.

"Garrano", de David Doutel e Vasco Sá, está nomeado para o Quirino de melhor desenho de som e música original.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prémios, batizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.

A par da cerimónia dos prémios, os Quirino incluíram uma série de atividades em torno da animação, nomeadamente um fórum, debates e um espaço de negócios.

