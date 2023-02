"A oeste nada de novo", um drama épico alemão da plataforma Netflix sobre a primeira Guerra Mundial, conta com 14 nomeações, entre as quais as de Melhor Filme, Realização, Elenco, Banda Sonora e Direção de Fotografia.

A nova adaptação do romance homónimo de Erich Maria Remarque acumula ainda a nomeação para o BAFTA de melhor filme em língua não inglesa, numa categoria onde também são candidatos "Corsage", de Marie Kreutzer, "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, "The Quiet Girl", de Colm Bairéad, e "Decisão de partir", de Park Chan-Wook.

De acordo com a publicação Hollywood Reporter, "A oeste nada de novo" iguala a produção "O tigre e o dragão" (2000), de Ang Lee, como sendo o filme de língua não inglesa mais nomeado para estes prémios na história da Academia Britânica de Cinema.

Com dez nomeações nos prémios da Academia Britânica das Artes de Cinema e Televisão (BAFTA na sigla original) seguem-se os filmes "Os espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, e "Tudo em todo o lado ao mesmo tempo", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, todos candidatos ao BAFTA de Melhor Filme, assim como "Elvis", de Baz Luhrmann, e "Tár", de Todd Field.

Para o prémio de Melhor Realização surgem nomeados Park Chan-Wook ("Decisão de partir"), Gina Prince-Bythewood ("A mulher rei"), Todd Field ("Tár"), Edward Berger, Martin McDonagh, Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Na categoria de melhor longa-metragem de animação estão "Turning Red - Estranhamente Vermelho", de Domee Shi, "Pinóquio", de Guillermo del Toro e Mark Gustafson, "Marcel the shell with shoes on", de Dean Fleisher Camp, "O gato das botas: O último desejo", dde Joel Crawford.

SS (MAG) // MAG

Lusa/fim