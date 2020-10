Em comunicado, a OASRN justificou a entrega do prémio à proposta "Estrelas do mar: Fortificações Costeiras de Portugal Continental" por "ser inédita, contribuindo para um conhecimento atualizado e sistemático do património defensivo costeiro, através da utilização do desenho e das novas tecnologias numa uniformização, em termos de apresentação".

Os dois arquitetos vão agora receber uma bolsa de seis mil euros para concretizar o projeto proposto, cujo resultado deverá ser apresentado em outubro do próximo ano.

O júri do prémio foi presidido pela jornalista Paula Moura Pinheiro e contou com Eduardo Queiroga, José Bernardo Távora, Paula Silva, Maria da Graça de Tavares e Távora Pereira Coutinho.

Pedro Abranches Vasconcelos licenciou-se em Arquitetura em 1993 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) e tem o seu próprio atelier desde 1995, tendo sido professor na Escola Superior Artística da mesma cidade. Carlos Machado e Moura licenciou-se em Arquitetura também pela FAUP, em 2006, sendo pós-graduado em Património Arquitetónico e doutorando em Arquitetura.

O prémio é organizado pela OASRN em parceria com a Fundação Marques da Silva.

