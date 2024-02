O filme recebeu o Prémio FIPRESCI - sigla da Federação Internacional de Críticos de Cinema -, tendo sido descrito pelo júri como uma "desarmante história de amor entre dois idosos solitários, contada com humor e empatia e ambientada numa atmosfera melancólica na atual sociedade iraniana".

"My favourite cake" está integrado a competição oficial do festival alemão, mas a dupla de realizadores iranianos viu-se impedida de viajar pelas autoridades de Teerão e foram-lhe confiscados os passaportes, escreveu a revista Variety.

Numa declaração partilhada na semana passada, quando arrancou o festival, a realizadora Maryam Moghaddam e o realizador Behtash Sanaeeha lamentaram não ter estado na estreia e disseram que se sentiam "como uns pais que foram proibidos de olhar para o seu recém-nascido", citados por aquela publicação.

Em Berlim, os prémios da crítica são transversais às secções competitivas. No programa "Encontros", onde está o filme "Mãos no fogo", de Margarida Gil, o júri distinguiu "Dormir de olhos abertos", da realizadora alemã Nele Wohlatz, numa coprodução entre o Brasil, Taiwan, Argentina e Alemanha.

Foram ainda atribuídos prémios FIPRESCI aos filmes "Faruk", de Asli Ozge, e "The Human Hibernation", de Anna Cornudella Castro.

No festival, além de "Mãos no Fogo", de Margarida Gil, marcaram presença, no programa "Fórum", "As noites ainda cheiram a pólvora", do moçambicano Inadelso Cossa, e "Ressonância em espiral", de Filipa César e Marinho de Pina, ambos com coprodução portuguesa.

O 74º. Festival de Cinema de Berlim termina no domingo, mas a cerimónia de anúncio dos prémios principais está marcada para sábado.

