De acordo com o serviço europeu de estatísticas, os preços na produção industrial cresceram, na área do euro, 1,8% face a janeiro de 2024 e 0,8% na comparação com dezembro, tendo o conjunto dos 27 Estados-membros apresentado um variação igual.

Na variação homóloga, as maiores subidas no indicador registaram-se na Irlanda (14,9%), Bulgária (14,4%) e Dinamarca (6,4%) e os principais recuos, por outro lado, na Lituânia (-5,3%), no Luxemburgo (-4,7%) e na Estónia (-4,5%).

Na comparação com dezembro de 2024, em janeiro, a Irlanda (6,2%), a Bulgária (5,4%) e a Suécia (2,3%) apresentaram os maiores avanços, enquanto Portugal (-2,2%), a Áustria (-0,6%), a Eslovénia (-0,5%) e Chipre (-0,3%) registaram quebras.

Na variação homóloga, Portugal apresentou uma subida de 2,8% dos preços na produção industrial.

