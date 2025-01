O Índice de Preços no Consumidor (IPC) do INE indica que Moçambique "registou um aumento de preços na ordem de 1,6%" face a novembro (0,72%), em que se destacou, como nos meses anteriores, a alimentação e bebidas não alcoólicas, "ao contribuir no total da variação mensal com cerca de 1,16 pontos percentuais positivos".

Trata-se da quarta subida mensal consecutiva, depois de o IPC ter registado quatro meses de deflação: 0,11% em agosto, 0,05% em julho, 0,21% em junho e 0,38% em maio.

Já a inflação acumulada de 2024, segundo o INE, fixou-se nos 4,15%, com as divisões de alimentação e bebidas não alcoólicas e de restaurantes, hotéis, cafés e similares, a terem "maior destaque", contribuindo com cerca de 2,72 pontos percentuais e 0,64 pontos percentuais, positivos, respetivamente.

Moçambique fechou 2023 com uma inflação anual de 5,3%, abaixo do pico de quase 13% atingido em julho de 2022.

PVJ // JMC

Lusa/Fim