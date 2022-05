A gasolina sobe de 77,39 meticais (1,13 euro) para 83,30 meticais (1,22 euro) por litro, o gasóleo passa de 70,97 meticais (um euro) para 78,48 meticais (1,15 euro) por litro e o gás doméstico também registou uma subida, passando de 80,49 meticais (1,18 euro) para 85,53 (1,25 euro) por quilo, segundo a nova tabela apresentada em conferência de imprensa pela Arene.

O petróleo de iluminação também sobe de 50,16 meticais (73 cêntimos de euro) para 77,48 meticais (1,13 euro) por litro.

Segundo o presidente da Arene, Paulo António da Graça, o Governo moçambicano procurou evitar um reajuste que pressionasse o cidadão, retirando temporariamente a taxa sobre os combustíveis para evitar uma subida drástica.

"A aplicação destas medidas permitiu que se fizesse uma redução dos aumentos reais, visando minimizar o impacto ao consumidor final. Olhando, por exemplo, para o gasóleo, que é um produto primordial para a nossa economia, fez-se um esforço para que os ajustamentos não fossem feitos com base nos preços reais, onde teríamos um amento de cerca de 13 meticais [19 cêntimos de euro]", declarou Paulo António da Graça.

Os produtos petrolíferos à venda em Moçambique são importados por via marítima em cargueiros especiais, através de um processo centralizado por lei numa única entidade pública, a Imopetro, detida pelas distribuidoras de produtos petrolíferos que operam no país.

O aumento do preço ocorre um mês após a Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas (Amepetrol) pedir um reajuste dos preços, alertando que as dívidas do Estado às gasolineiras podem paralisar a distribuição, num momento em que os preços no mercado internacional estão a disparar como impacto da invasão russa da Ucrânia.

No total, segundo informação avançada em abril pela Amepetrol, o Governo moçambicano devia às gasolineiras acima de 110 milhões de dólares (cerca de 102 milhões de euros).

