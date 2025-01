De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na comparação com o trimestre anterior, os preços das habitações subiram, entre julho e setembro, 1,4% na área do euro e 3,0% na UE.

Comparando com o mesmo trimestre de 2023, as maiores subidas nos preços das casas registaram-se na Bulgária (16,5%), na Polónia (14,4%) e na Hungria (13,4%).

Quatro Estados-membros registaram quebras na variação homóloga: França (-3,5%), Finlândia (-2,8%), Luxemburgo (-1,7%) e Alemanha (-0,7%).

Em Portugal, o indicador subiu 9,9% na comparação anual, de acordo com o Eurostat.

Na variação trimestral, as maiores subidas nos preços das habitações observaram-se na Bulgária (3,9%), em Portugal (3,7%) e nos Países Baixos (3,6%) e apenas dois Estados-membros apresentaram recuos no Índice de Preços da Habitação -- a Finlândia (-0,6%) e a Estónia (-0,5%).

IG // CSJ

Lusa/Fim