Ainda assim, de acordo com dados da Associação de Hotéis de Macau, que reúne 46 estabelecimentos locais, o preço médio nos hotéis de cinco estrelas caiu 2,3%, em comparação com o mesmo mês de 2024, para 1.550 patacas (185 euros).

Por outro lado, o relatório, divulgado pela Direção dos Serviços de Turismo, revelou que a taxa de ocupação média dos hotéis no território subiu 3,7 pontos percentuais em janeiro, para 94,7%.

Com os preços mais baixos, os hotéis de cinco estrelas em Macau tiveram a maior subida na taxa de ocupação (mais 4,5 pontos percentuais), embora tenham sido os estabelecimentos de três estrelas os mais cheios (97,5%).

O mês de janeiro incluiu este ano parte do período do Ano Novo Lunar, uma época alta para o turismo na região semiautónoma chinesa, que

O Ano Novo Lunar, o maior movimento de massas do mundo, é a principal festa tradicional das famílias chinesas e acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar. Este ano, celebrou-se entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

Macau recebeu em janeiro quase 3,65 milhões de visitantes, mais 27,4% do que no mesmo mês de 2024 e o segundo valor mais elevado de sempre.

De acordo com dados oficiais, o número de turistas que passou pela cidade só foi superado em agosto, mês que registou mais de 3,65 milhões de visitantes.

No entanto, segundo a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos, mais de 59% dos visitantes (2,16 milhões) chegaram em excursões organizadas e passaram menos de um dia em Macau.

Os estabelecimentos hoteleiros de Macau acolheram mais de 14,4 milhões de hóspedes em 2024, estabelecendo um novo recorde histórico.

De acordo com dados oficiais da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o número de hóspedes nos hotéis e pensões da região semiautónoma chinesa subiu 6,4% em comparação com 2023.

O anterior recorde, 14,1 milhões de hóspedes, tinha sido fixado em 2019, antes da pandemia de covid-19, num ano que Macau terminou com apenas 38.300 quartos em 122 estabelecimentos hoteleiros.

No final de 2024 o território tinha 146 hotéis e pensões, mais quatro do que no ano anterior e o número mais elevado desde que a DSEC começou a compilar estes dados, em 1997, ainda antes da transição de administração de Portugal para a China.

No entanto, o número de quartos disponíveis em Macau diminuiu 7,8% em comparação com 2023, para cerca de 43 mil.

Com menos quartos disponíveis para mais hóspedes, a taxa de ocupação média dos estabelecimentos hoteleiros subiu 4,9 pontos percentuais para 86,4%, o valor mais elevado desde 2019.

