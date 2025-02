Uma botija de gás butano passa a custar 1.981 escudos (cerca de 18 euros) neste mês de fevereiro, valor que contrasta com 1.661 escudos (cerca de 15 euros) no mês de junho de 2024, o valor mais baixo no último ano.

Gás butano, gasolina e gasóleo sofrem uma subida mensal a rondar os 4% durante este mês de fevereiro, de acordo com a tabela de preços máximos da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

A atualização foi feita de acordo com o mecanismo de indexação mensal e a descida foi justificada com variações registadas no mercado internacional e com uma valorização do euro face ao dólar, durante o mês de setembro, "evolução do câmbio que tende a diminuir os preços dos produtos petrolíferos no mercado interno", explicou a ARME.

