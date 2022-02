Este valor representa um aumento de 1,15% face ao acerto da última sexta-feira e pode ficar a dever-se à crescente tensão sobre a situação na Ucrânia.

Na sexta-feira, o petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, tinha encerrado o dia no International Exchange Futures com uma valorização de 3,10 dólares em relação ao dia anterior.

A escalada da tensão sobre a possível incursão militar russa no território ucraniano desencadeou uma subida no preço do petróleo devido ao receio de problemas no fornecimento global de petróleo bruto, segundo especialistas, citados hoje pela EFE.

