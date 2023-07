A inscrição dos alunos que terminaram o 4.º ano começou na quinta-feira e tinha como prazo limite o dia 10 de julho, segunda-feira, mas vários encarregados de educação relataram à Lusa que o portal das matrículas está a bloquear a meio, não permitindo concluir o processo.

Questionado pela Lusa, o gabinete do Ministério da Educação explicou que "há um problema informático que está a ser resolvido" e que "o prazo das matrículas vai ser alargado".

Sobre as novas datas, o ministério explicou que estão dependentes da "garantia de resolução do problema por parte da empresa informática" e que nessa altura "serão indicados os novos prazos para compensação do tempo em que o Portal esteve inoperacional".

Várias famílias contaram hoje à Lusa que não estavam a conseguir inscrever as crianças que transitam para o 5.º ano, uma informação que foi confirmada pela Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap).

Segundo a presidente da Confap, Mariana Carvalho, algumas famílias estão "a aguardar para ver se, durante o dia de hoje, conseguem finalmente fazer a inscrição".

As matrículas são exigidas para os alunos que mudam de ciclo de ensino ou que pretendam mudar de escola e, neste momento, estão a decorrer apenas as inscrições dos estudantes que vão para o 5.º ano.

