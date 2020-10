Próxima Cena é o nome deste novo projeto do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) que tem como objetivo promover a universalização do acesso à cultura e o desenvolvimento e valorização de públicos, anunciou hoje o teatro em comunicado.

Para tal, pretende levar espetáculos teatrais a territórios de baixa densidade populacional, "numa lógica de descentralização do trabalho teatral realizado no país", começando com a peça "Pranto de Maria Parda", encenada por Miguel Fragata a partir do clássico de Gil Vicente, que, após a estreia em Tondela, segue para Ponte de Lima, Vinhais e Ponta Delgada.

Outra novidade na temporada de 2020/2021 é a apresentação, de 7 a 9 de maio, de encenações de textos originais escritos por Dulce Maria Cardoso, Gonçalo Waddington e Pascal Rambert, no âmbito do Festival PANOS -- palcos novos palavras novas, um projeto já com 15 anos, virado para a juventude.

Desenvolvido primeiro na Culturgest e depois no TNDM, PANOS é um projeto coordenado por Sandro William Junqueira, que visa cruzar o teatro escolar e juvenil com as novas dramaturgias. Para isso, encomenda, anualmente, três peças originais a escritores reconhecidos, com o objetivo de serem depois representadas por adolescentes.

Em cada edição, centenas de jovens são chamados a participar no projeto com os seus grupos de teatro, encenando, ensaiando e estreando nas suas cidades um dos três textos propostos.

Das dezenas de espetáculos que são criados anualmente um pouco por todo o país, seis são escolhidos por um júri para serem apresentados nos palcos do D. Maria.

Na senda de prosseguir este objetivo de promover a igualdade no acesso à cultura, através de projetos teatrais que se estendam ao território nacional, o TNDM estabeleceu uma nova parceria, para a temporada 2020/2021, com o BPI e a Fundação "la Caixa", que se tornam assim mecenas dos projetos PANOS e Próxima Cena.

Segundo a presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, Cláudia Belchior, "a promoção do acesso a uma atividade teatral de qualidade, em todo o país e junto de vários públicos, é um dos principais objetivos" daquele teatro, no âmbito da sua missão de serviço público.

A responsável destaca que com este apoio será mais fácil "levar mais teatro a todo o território nacional".

