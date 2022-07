Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o fogo que deflagrou pelas 15:25 na localidade de Casal do Ribeiro, na freguesia de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, tem neste momento três frentes ativas e os operacionais no terreno estão a realizar "defesas de perímetro às habitações".

"Estamos a tentar que não haja habitações ardidas e mais à frente, quando passar a linha das habitações, vamos preocupar-nos com a linha de incêndio", referiu.

O CDOS de Santarém apontou também que se aguarda a chegada de mais meios terrestres, que estão a chegar de outros distritos, para reforçar as equipas de combate.

De acordo com a informação disponível às 20:00 no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo mobilizava 427 bombeiros, com o apoio de 115 viaturas e sete meios aéreos.

A mesma fonte da Proteção Civil confirmou que a praia fluvial do Agroal, no concelho de Ourém, foi evacuada por precaução.

Dois civis foram ainda assistidos por inalação de fumos e colocados em casa, não tendo sido necessário o transporte para o hospital, acrescentou.

DMC // SCA

Lusa/Fim