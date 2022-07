De acordo com a Autoridade Marítima Nacional as análises à água, efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), revelaram "valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos" na Praia dos Pescadores, na Ericeira.

Os resultados das análises foram conhecidos cerca das 13:00 de hoje, tendo o capitão do Porto de Cascais dado instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha e colocado avisos nos acessos à praia, "interditando a ida a banhos", pode ler-se na página da Autoridade marítima Nacional.

A APA fez hoje uma nova recolha de amostras para realizar novas análises à qualidade da água, mantendo-se a praia interdita a banhos até que os valores estejam novamente dentro dos parâmetros normais.

A ação foi articulada entre a Capitania do Porto de Cascais, a APA, a Câmara Municipal de Mafra e a Autoridade de Saúde.

