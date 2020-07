"As contra-análises efetuadas à água da praia da Parede revelam que os valores microbiológicos estão dentro dos parâmetros de referência. Isto quer dizer que a referida praia está em perfeitas condições para a prática balnear, pelo que a interdição é levantada", refere, em comunicado, a Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa.

A autarquia sublinha que "trabalhou em constante articulação com as autoridades competentes nesta matéria, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, a Capitania e a Direção-Geral de Saúde, no sentido de assegurar as condições de segurança e de saúde essenciais à prática balnear", bem como no sentido da "rápida resolução da situação anómala".

A praia da Parede foi interditada a banhos a meio desta semana após se terem registado valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, na sequência de análises periódicas efetuadas à qualidade da água.

Numa nota divulgada no Facebook, o município referiu então que esta situação determinava a interdição da prática balnear apenas na praia da Parede, não afetando as restantes.

De acordo com o município, a empresa Águas de Cascais estava a realizar verificações às redes e aos sistemas de saneamento, no sentido de apurar as causas possíveis dos resultados obtidos, uma vez que não era "evidente a causa da contaminação" da água.

A Câmara de Cascais indicou ainda que as outras praias do concelho foram alvo de monitorização e análises, estando os resultados dentro dos parâmetros de referência.

