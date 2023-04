Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia explica que o espetáculo, agendado para as 22:30 do dia 24, foi criado "propositadamente" para comemorar o 25 de Abril naquela cidade alentejana.

Sara Correia, uma das vozes do fado, é um dos nomes que vai subir ao palco, acompanhada por Mari Segura, da Colômbia, Montse Cortés e Javier Limón, de Espanha, Martín Sued, da Argentina e pelo brasileiro Gabriel Selvage.

Em palco, indica ainda o município, os cantores vão ser acompanhados pelos músicos Rúben Alves, nas teclas e acordeão, Chico Santos, no contrabaixo, Diogo Duque, no trompete, flauta e flugel, e Joel Silva, na bateria.

No final do espetáculo, o Grupo de Cantares de Évora sobe ao palco para entoar a "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso.

"Após o concerto, pelas 00:00, segue-se o sempre aguardado espetáculo pirotécnico, com as celebrações a prosseguirem na Sociedade Joaquim António de Aguiar (Páteo do Salema), às 00:30, com atuação da banda Fanfarra Bizarra", pode ler-se no documento.

De acordo com a Câmara de Évora, a festa prolonga-se depois "noite dentro", com a atuação do DJ Set.

Já no dia 25 de abril, a partir das 10:00, a Praça de Giraldo acolhe uma manhã dedicada ao desporto para as famílias, iniciativa que inclui demonstrações e prática de várias modalidades desportivas.

No comunicado, a Câmara de Évora informa ainda que no dia 23 deste mês, a partir das 18:30, os Paços do Concelho vão servir de palco para acolher um concerto comemorativo do 25 de Abril, com o Coro Polifónico "Eborae Musica", sob a direção de Emanuel Vieira.

