"O Fórum do Futuro da ASEAN representa uma plataforma crucial para o diálogo e a colaboração, à medida que trabalhamos para construir um sudoeste asiático mais integrado e resiliente", afirmou o Presidente timorense, citado num comunicado divulgado à imprensa.

Segundo José Ramos-Horta, a participação de Timor-Leste naquele fórum demonstra o compromisso do país com a "cooperação regional" e a disponibilidade para "contribuir de forma significativa para a visão partilhada da ASEAN de desenvolvimento sustentável e prosperidade".

"À medida que avançamos no nosso processo de adesão, estamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com os nossos vizinhos para enfrentar desafios comuns e aproveitar oportunidades para o crescimento coletivo", acrescentou o chefe de Estado.

Durante a visita ao Vietname, que termina quarta-feira, o também prémio Nobel da Paz vai realizar reuniões bilaterais com o Presidente vietnamita, Luong Cuong, e com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietname, To Lam, para "reforçar os laços diplomáticos" e "aprofundar a cooperação regional e o desenvolvimento".

No Fórum do Futuro da ASEAN, José Ramos-Horta, que viajou acompanhado de uma delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros timorense, vai proferir um discurso na cerimónia de abertura e participar numa sessão de perguntas e respostas.

MSE // VQ

Lusa/Fim