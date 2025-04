"A Bulgária tem sido um apoio firme na trajetória de desenvolvimento de Timor-Leste, e esperamos ampliar a nossa cooperação em áreas de benefício mútuo", afirmou o chefe de Estado, citado no comunicado.

Na Bulgária, onde vai estar entre segunda-feira e quarta-feira, José Ramos-Horta vai reunir-se com o seu homólogo búlgaro, Rúmen Radev, para discutir o reforço das relações diplomáticas e explorar novas áreas de cooperação, bem como com o primeiro-ministro, Rossen Jeliazkov, e o chefe da diplomacia, Georg Georgiev.

Naquele país, o Presidente timorense vai também proferir uma palestra, no Instituto Diplomático, sobre "Timor-Leste: Do Conflito à Paz, Segurança e Integração Regional".

Em relação ao Reino Unido, onde estará entre quarta-feira e sábado, José Ramos-Horta afirmou que a "relação continua a evoluir de forma positiva", nomeadamente nos setores da educação e segurança regional.

"Espero ter discussões produtivas sobre o reforço da cooperação em áreas de interesse comum, partilhar a notável jornada de Timor-Leste do conflito à paz e explorar novas vias para o intercâmbio económico e cultural", acrescentou.

José Ramos-Horta tem na quinta-feira, em Londres, encontros no Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, bem como com Sunda Energy e os seus investidores para discutir as operações em Timor-Leste, e termina o dia com uma intervenção no Eton College.

Na sexta-feira, o Presidente timorense dá uma palestra no London Business School e realiza encontros com a subsecretária de Estado britânica dos Negócios Estrangeiros, Commonwealth e Desenvolvimento, Catherine West, e com o presidente do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, John Chipman.

Ainda na sexta-feira, reúne-se com o comité da Associação das Nações do Sudeste Asiático em Londres e representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico na embaixada da Indonésia, onde será debatida a adesão de Timor-Leste à organização.

A visita termina com um encontro com a comunidade timorense residente no Reino Unido.

O Presidente deverá regressar a Timor-Leste em 28 de abril.

MSE // FPA

Lusa/Fim