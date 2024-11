"Foi um encontro de certa forma esperado para preparar o novo ano e os desafios do novo ano. Há desafios grandes. No próximo ano há eventos que envolvem a CPLP, os jogos da CPLP, e também a visita do primeiro-ministro", disse Manuela Bairos, aos jornalistas, à saída do encontro, que decorreu na Presidência timorense, em Díli.

O primeiro-ministro português Luís Montenegro anunciou em outubro, durante uma visita oficial do seu homólogo timorense, Xanana Gusmão, a Portugal, que visitará Timor-Leste em junho de 2025.

Manuela Bairos precisou que Luís Montenegro vai também participar na conferência das comunidades luso-asiáticas, que se vai realizar em junho em Díli, a convite de Xanana Gusmão.

Em outubro, Portugal e Timor-Leste assinaram um novo Programa Estratégico de Cooperação para os próximos quatro anos, que prevê um apoio financeiro de 75 milhões de euros.

"Naturalmente, que há temas que são recorrentes como a educação, a fluência em língua portuguesa, porque muitas das coisas que se vão aqui desenrolar no próximo ano também implicam uma reflexão sobre os projetos de cooperação", afirmou a embaixadora, referindo-se ao encontro com o chefe de Estado.

"Temos um Plano Estratégico de Cooperação de novo e, portanto, a forma como o podemos implementar também passa pelas opções, preferências e prioridades políticas" das autoridades timorenses, acrescentou.

Timor-Leste confirmou na semana passada, durante a conferência dos ministros da Juventude e Desporto da organização, a disponibilidade para acolher a realização da XII edição dos Jogos Desportivos da CPLP no próximo ano.

MSE // VQ

Lusa/Fim