Acácio de Brito foi hoje condecorado por José Ramos-Horta numa cerimónia no Palácio Presidencial em Díli, durante a qual o chefe de Estado destacou o trabalho do diretor cessante ao longo dos seus sete anos à frente da EPD.

"A Medalha é um reconhecimento pelos esforços que Acácio de Brito desenvolveu na Escola Portuguesa de Díli, pela ação desenvolvida em resultado da calamidade das cheias de março de 2020 e o papel na reconstrução", refere-se no decreto da condecoração.

José Ramos-Horta destacou o papel de Acácio de Brito, que terminou oficialmente o seu mandato esta semana, sublinhando a importância da Escola Portuguesa de Díli no espaço educativo nacional.

"Há pessoas que servem uma instituição ou sociedade durante algum tempo e ao partirem de regresso à sua terra deixam obras e gratas recordações. O amigo Acácio esteve connosco sete anos, vai partir, mas deixa uma bela obra", afirmou.

"O resultado está à vista: mais de mil alunos, mais de 95% timorenses, de famílias simples e pobres e de famílias mais bafejadas pela vida. Conheço a escola, conheço a obra, conheço a liderança de qualidade de Acácio de Brito, incluindo nos tempos de grandes desafios", disse.

Ramos-Horta recordou que os professores e funcionários da escola "salvaram crianças" nas cheias 2020 e que a EPD "produziu jovens que honraram todos os timorenses" com boas classificações em competições internacionais.

O chefe de Estado recordou que a EPD serviu de inspiração, aquando do seu primeiro mandato, para o projeto que incentivou de criação das antigas escolas de referência, hoje Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE).

"Disse na altura que para ganharmos a batalha da língua portuguesa em Timor-Leste teríamos que repicar em todo o país o modelo da Escola Portuguesa", recordou, referindo-se ao projeto que está hoje em 12 dos 13 municípios do país e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

"A EPD vai continuar, aumentar, talvez com mais uma escola em Oecusse, outra em Baucau. As CAFE vão consolidar, melhorar e expandir. Timor-Leste necessita disso, é incontornável para o futuro de Timor-Leste", vincou.

Intervindo na cerimónia, Acácio de Brito agradeceu o apoio da liderança timorense ao projeto da EPD, e em particular nos esforços de reconstrução depois das cheias, e a toda a comunidade escolar pelo trabalho desenvolvido.

"Recordo momentos dramáticos que vivemos durante as cheias de 13 de março de 2020. Recordo também a pandemia que nos obrigou a todos a um trabalho fantástico", afirmou.

Em declarações à Lusa, depois da cerimónia, Acácio de Brito destacou os grandes desafios do mandato, em particular a resposta às cheias, considerando que a EPD "está melhor" do que quando chegou.

"Isso é facilmente constatável em todos os aspetos, com mais alunos, com resultados. Cerca de 97% dos alunos são timorenses e é uma escola com belíssima qualidade, que devemos aos belíssimos professores, funcionários, pais e alunos", disse.

"Cumpri todos os objetivos que estavam traçados e introduzimos outros, incluindo o ano zero, e a inovação, com apoio adicional a alunos com maiores dificuldades em língua portuguesa", sublinhou.

Entre os projetos que procurou desenvolver o único que, disse, não conseguiu implementar, foi o da expansão da escola, iniciativa que, considera, ainda é essencial.

Criada em 2009, a Ordem de Timor-Leste pretende "com prestígio e dignidade, demonstrar o reconhecimento de Timor-Leste por aqueles, nacionais e estrangeiros, que na sua atividade profissional, social ou mesmo num ato espontâneo de heroicidade ou altruísmo, tenham contribuído significativamente em benefício de Timor-Leste, dos timorenses ou da humanidade".

ASP // VM

Lusa/Fim