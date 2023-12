"A transição para energias renováveis vai levar muitas décadas, porque para fazer a transição para as energias renováveis de tudo o que no mundo tem funcionado à base de energias não renováveis vai levar décadas", afirmou o chefe de Estado timorense, numa reação às decisões tomadas na COP28.

Os países reunidos na cimeira do clima aprovaram quarta-feira por consenso uma decisão que pede uma transição no sentido de abandonar o uso dos combustíveis fósseis.

O texto apela à "transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos, de forma justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crucial, a fim de alcançar a neutralidade de carbono em 2050 em acordo com recomendações científicas".

Para José Ramos-Horta, é preciso também haver uma compensação séria por parte dos países industrializados, salientando que o fundo de transição deve ser de 500 biliões de dólares anuais para os próximos 30 a 40 anos.

"Também têm de comprovar que a energia renovável, é mesmo renovável, e perceber como vão fazer a reciclagem de paneis solares, baterias. Não vamos criar energias renováveis para depois ninguém saber o que vai fazer com milhares de painéis solares", afirmou o Presidente timorense.

A Cimeira do Clima do Dubai (COP28) terminou com um acordo para se iniciar uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis, após duas semanas de intensas negociações em cerca de 200 países debateram a forma de enfrentar coletivamente a crise climática.

