"Num país, como o nosso, em que há recursos financeiros, passados 22 anos não há explicação plausível para que exista extrema pobreza, má nutrição e subnutrição. A explicação é que não decidimos em políticas corretas e em definir prioridades", afirmou José Ramos-Horta.

Segundo o Presidente timorense, "não pode haver desafio maior do que a extrema pobreza, subnutrição. Portanto, houve falhanço na liderança política timorense, não há desculpa possível".

"Temos dinheiro que vem do petróleo e do gás, portanto, não decidimos no que deve ser, o que é a verdadeira prioridade e isso está ligado à educação, está ligado à saúde. Portanto, falhámos", considerou.

José Ramos-Horta disse também que se tivesse sido primeiro-ministro quando o país começou a receber o dinheiro do Fundo Petrolífero teria priorizado a agricultura, segurança alimentar, água potável, educação e saúde.

De acordo com o Presidente timorense, outro setor que tem sido um obstáculo para o desenvolvimento é o da Função Pública, considerando que a atual é um "sorvedouro das riquezas do país", um "obstáculo ao desenvolvimento" e uma "retardadora de muitas iniciativas".

"Nós partidarizamos tudo. É a cultura dos países subdesenvolvidos. Tudo é partidarizado. O atual chefe do Governo, Xanana Gusmão, tenta evitar a partidarização, mas ele próprio não escapa aos 'lobbies' do seu partido, dos seus apoiantes", disse.

Questionado pela Lusa sobre a necessidade de capital humano para desenvolver o país, o chefe de Estado considerou que, apesar da precariedade, ao longo dos últimos anos, foram formados centenas de timorenses "com licenciaturas, mestrados e doutoramentos".

"O problema é que depois o Governo não sabe aproveitar", disse.

Dados do Programa Alimentar Mundial indicam que cerca de 360.000 pessoas em Timor-Leste, com 1,3 milhões de habitantes, enfrentam níveis críticos de insegurança alimentar.

O Banco Mundial recomendou recentemente a Timor-Leste que aumente o investimento para reduzir a fome, a subnutrição e o atraso no crescimento infantil para melhorar o capital humano do país e consequente desenvolvimento económico.

