"Foi muito interessante pelo facto de ter sido uma interação com a juventude (...), partilhando experiências daquilo que são as experiências de governação, do que se tem feito de forma a prevenir conflitos", disse Carlos Vila Nova no seu regresso de Luanda.

Além de Carlos Vila Nova, a 3.ª edição do Fórum Pan-africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência -- Bienal de Luanda, contou com a presença dos Presidentes de Cabo Verde, José Maria das Neves, e da Etiópia, Sale-Work Zewed, do diretor-adjunto da UNESCO, Xing Qu, e do presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Mahmat.

O chefe de Estado são-tomense disse que "foi uma atividade muito positiva e à margem da qual também houve bastante partilha de experiências entre os dirigentes dos países representados", que responderam às questões dos jovens.

"Foi uma boa experiência e eu acho que é para continuar, porque daí sairão recomendações e os futuros dirigentes de amanhã", declarou.

Vila Nova disse que o evento produziu várias recomendações para "incutir nos jovens a cultura da paz", destacando que "hoje a paz é um assunto transversal" que envolve várias questões, nomeadamente o clima e o empreendedorismo.

À margem do fórum, o chefe de Estado são-tomense disse ter-se reunido com o Presidente angolano, João Lourenço, com quem passou em revista a cooperação entre os dois países.

"Nós somos países com níveis de cooperação de excelência, nós somos países irmãos, somos países que periodicamente estamos a partilhar experiências e é sempre uma ocasião muito boa de nós voltarmos a conversar e passarmos em revista aquilo que são as áreas de cooperação que temos e olharmos também para o continente e para o mundo", sublinhou Carlos Vila Nova.

