"Parabéns ao meu irmão Presidente Filipe Nyusi e ao povo moçambicano pela bem-sucedida implementação do Desarmamento, Desmobilização e Reintegração [DDR] dos ex-combatentes da Renamo", declarou Paul Kagamé, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O governante ruandês referiu que a conclusão do DDR é um "marco importante" nos esforços para paz, lamentando o facto de, embora convidado, não poder estar na cerimónia oficial do encerramento do processo que hoje ocorre na capital moçambicana (Maputo), juntando várias figuras de países da região.

"Não pude estar lá hoje como planejado, mas desejo a você [Filipe Nyusi] e ao povo de Moçambique sucesso contínuo", reiterou Paul Kagamé.

A última base da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) foi encerrada em Vunduzi, distrito de Gorongosa, na província central de Sofala, na última semana, mais de 30 anos depois do fim da guerra civil moçambicana.

Participaram na cerimónia o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade.

A cerimónia representou o final do processo de desmobilização de 5.221 guerrilheiros que permaneciam nas bases em zonas remotas e que começaram a entregar as armas há quatro anos - no âmbito do Acordo de Maputo para a Paz e Reconciliação Nacional, assinado em agosto de 2019.

Segue-se a fase de reintegração, que inclui o início do pagamento de pensões aos desmobilizados.

EYAC // VM

Lusa/Fim