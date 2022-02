De acordo com uma nota de agenda enviada hoje à comunicação social, esta "reunião de preparação do Conselho Superior de Defesa Nacional" terá lugar no Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa condenou hoje a operação militar da Rússia na Ucrânia e convocou para as 12:00 uma reunião do seu órgão de consulta para os assuntos relativos à defesa nacional e à organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas.

"Estando a acompanhar o que se passa no leste europeu, em permanente contacto com o senhor primeiro-ministro, entendi dever imediatamente convocar o Conselho Superior de Defesa Nacional para as 12:00 de hoje, no Palácio de Belém", declarou o Presidente da República à agência Lusa, perto das 07:00.

Segundo o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, "era essa a imediata resposta que se impunha, em função do acompanhamento feito em conjunto com o senhor primeiro-ministro e daquilo que era a posição e a solicitação também do Governo".

"Não queria deixar de dizer aos portugueses que aqueles que são responsáveis por força do seu voto estão não só atentos como na disposição de atuar de forma a estar à altura das circunstâncias, no quadro da ordem constitucional, da estabilidade e da resposta que essas circunstâncias possam determinar", acrescentou o Presidente da República à agência Lusa.

Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa fez divulgar uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet, na qual afirma que, "em consonância com o Governo, condena veementemente a flagrante violação do direito internacional pela Federação Russa e apoia a declaração do secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, expressando total solidariedade com o Estado e o povo da Ucrânia".

A reunião de hoje do Conselho Superior de Defesa Nacional decorrerá em formato misto, presencial e por videoconferência.

